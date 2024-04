Wieczór wyborczy Marka Wojtkowskiego i Koalicji Obywatelskiej w Loft Music Club we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- To była trudna kampania, przede wszystkim jej druga tura. Musieliśmy nadrobić dość duży dystans, mam nadzieję, że to się udało. (...) Kampania dość emocjonalna. Zastosowano metody, których ja nie pochwalam. W stosunku zarówno do mnie, jak i do mojego kontrkandydata. Choć słyszę, że mój kontrkandydat ma bardzo dobre samopoczucie. Określił tę naszą rywalizację jako rywalizację dobra ze złem. Bardzo ciekawa konstatacja. Pytanie, kto jest ten dobry, a kto ten zły - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka ubiegający się o reelekcję w wyborach samorządowych.