Krzysztof Kukucki w maju 2024 „przejmie” włocławski ratusz. Jakie plany ma wobec pracowników urzędu? Zdjęcia Joanna Maciejewska

W maju 2024 roku Krzysztof Kukucki obejmie urząd prezydenta Włocławka i – po kilku miesiącach przerwy – wróci do pracy we włocławskim ratuszu. Co z obecnymi pracownikami magistratu? Czy mogą być spokojni o swoje stanowiska, czy też prezydent-elekt planuję ich wyminę?