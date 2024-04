Włocławek ma nowego prezydenta. Krzysztof Kukucki podziękował swoim wyborcom. zdjęcia

„Emocje już opadają, wstał nowy dzień. To dobry moment na kilka słów podsumowania. Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkankom i Mieszkańcom Włocławka, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Liczę, że w kolejnych będzie nas, głosujących więcej. Bardzo dziękuję za każdy oddany głos na mnie. Ponad 56% poparcia to najlepsze świadectwo, że pozytywna polityka ma sens, że lepiej jest skupiać się na budowie sojuszy i szukaniu konsensusu niż na dzieleniu Mieszkańców i szukaniu wrogów. Moim najbliższym dziękuję za dobrą energię i wsparcie. Dziękuję wspaniałym ludziom, którzy tworzą Drużynę Kukuckiego. Z Wami nawet największe wyzwanie nie jest straszne. Przed nami bardzo dużo pracy, ale będzie to czysta przyjemność i. satysfakcja, bo Razem budować będziemy Lepszy Włocławek” - napisał na Facebooku Krzysztof Kukucki.