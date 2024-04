Krzysztof Kukucki i Marek Wojtkowski spotkają się w drugiej turze wyborów. Będą walczyć o fotel prezydenta Włocławka

„Kochani – DZIĘKUJĘ. W tym jednym słowie mieszczą się podziękowania dla wszystkich 10423 osób, które wczoraj oddały na mnie głos. To jednocześnie 10423 powody do dumy i 10423 dowody na to, doceniacie to jak zmienia się Włocławek. Ale dziękuję nie tylko za głosy oddane na mnie. Dziękuję wszystkim, którzy poszli do urn – bez względu na różnice w poglądach – Wasz głos jest zawsze ważny dla danego osiedla, rejonu czy ulicy, jest ważny dla Włocławka. Wszystko rozstrzygnie się w II turze wyborów samorządowych, które odbędą się 21 kwietnia” – napisał dzień po pierwszej turze Marek Wojtkowski w mediach społecznościowych.