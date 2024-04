Wybory Samorządowe 2024. Wyniki wyborów we Włocławku i powiecie włocławskim OPRAC.: Marcin Gołembiewski

Wideo

W niedzielę o godzinie 21 zakończyła się pierwsza tura wyborów samorządowych 2024. Mieszkańcy we Włocławku głosowali na jednego z 6. kandydatów do fotela prezydenta. Wybierali też radnych do rady miasta i sejmiku. Zobaczcie zapis naszej relacji na żywo.