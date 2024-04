Rozmowa z Rafałem Sobolewskim, kandydatem na prezydenta Włocławka. Zdjęcia

Jaka inwestycja jest najbardziej potrzebna we Włocławku?

Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

Jak ocenia Pan ostatnie 5 lat we Włocławku i jak widzi Pan Włocławek na koniec swojej kadencji, jeśli wygra wybory?

Dlaczego Pan startuje w wyborach samorządowych 2024? Który z kandydatów jest dla Pana największym rywalem i dlaczego?

We Włocławku zmiany są konieczne, a kluczem do tych zmian jest urząd Prezydenta Miasta. Tak jak większość Włocławian jestem zniechęcony pracą władz miasta stąd moi naturalni rywale to urzędujący przez ostatnie blisko 10 lat prezydent i towarzyszący mu przez ostatnie 5 lat jego zastępca.