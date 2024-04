W kwietniu 2024 roku wybierzemy władze samorządowe, w tym także prezydenta Włocławka na kolejną kadencję. Włocławianie będą wybierać swojego włodarza spośród sześciu osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na czwarte z nich dotyczące tego, w jaki sposób zatrzymać młodych w mieście.

Kandydaci na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych 2024

W kwietniu 2024 roku dowiemy się, kto będzie rządził Włocławkiem przez kolejną kadencję. O stanowisko prezydenta Włocławka ubiega się szóstka kandydatów (kolejność według pozycji na liście opublikowanej na stronie PKW):

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy;

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka;

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy;

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.

Jak zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

Jak już informowaliśmy, wszystkim kandydatom na prezydenta wysłaliśmy sześć pytań dotyczących Włocławka. Otrzymane odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować na naszych stronach internetowych oraz w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej. Zaprezentowaliśmy już odpowiedzi na trzy pytania. Dziś prezentujemy odpowiedzi na czwarte pytanie, jakie zadaliśmy:

Co trzeba zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi we Włocławku?

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy

Przede wszystkim stworzyć im perspektywy. Zaczniemy od stworzenia odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Będziemy budować mieszkania studenckie, stworzymy Klub Studencki. Miasto aktywnie wspierać będzie rozwój włocławskiej uczelni i stworzenie Politechniki Włocławskiej. Będziemy też dążyć do zmiany postrzegania Włocławka przez młodzież. Kreować będziemy wydarzenia, z których młodzi mieszkańcy będą dumni. Dobrym przykładem jest Weekend Młodych, obejmujący takie wydarzenia jak Festiwal Nowej Muzyki, Zlot Youtuberów, zawody e-sportowe, Skate Championship czy United Session, na który wspólnie z zespołem pozyskaliśmy finansowanie w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Te imprezy się przyjęły i będziemy je kontynuować.

Inwestycje w infrastrukturę szkolną oraz zwiększenie nacisku na poziom zajęć pozalekcyjnych czy też tworzenie klas patronacki i zacieśnienie współpracy pomiędzy edukacją i biznesem wpłynie na to, że włocławska młodzież będzie miała perspektywy na przyszłość.

Jeden z projektów, który mieliśmy przyjemność realizować i będziemy rozwijać w przyszłości to dostęp do najmu tanich mieszkań. Jestem świadomy tego, że początki dorosłego życia bywają trudne. Pierwsza praca, doświadczenie, które dopiero budujemy, brak środków finansowych i zdolności kredytowej czy też sytuacja na rynku komercyjnego wynajmu ograniczają dostęp do tak ważnej rzeczy jaką jest posiadanie mieszkania. W 2018 roku idąc do wyborów samorządowych wspólnie z moim zespołem miałem jasne hasło: Jako samorząd musimy zapewnić dostęp do nowych mieszkań i - jak Państwo wiecie - udało się! Projekt Celulozowa zapewnia mieszkania zarówno dla rodzin jak i ludzi młodych, zapewniając im to co najważniejsze – komfort, bezpieczeństwo, warunki do rozwoju. Wszystkie działania, te już realizowane, jak i te planowane wpłyną na wzrost poziomu atrakcyjności Włocławka jako Miasta, w którym warto budować swoją przyszłość.

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka

Dziś młodzież dorasta szybciej intelektualnie niż moje pokolenie w przeszłości. Młodzi dlatego wyjeżdżają, bo potrafią kalkulować. Nie wierzą w obietnice lokalnych polityków, bo gdyby wierzyli, to by zostali. Ci ludzie wyjeżdżają do miejsc, gdzie panuje gospodarność. Przy gospodarnym zarządzaniu każdy ambitny człowiek wie, że ugra swoje, a przy tej bylejakości którą mamy we Włocławku, czego by politycy nie obiecywali ich plany nie będą zrealizowane.

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Niestety młodzi ludzie z naszego miasta wyjeżdżają i nie chcą tu wracać po ukończeniu studiów, szukają swojego miejsca i pracy w innych miastach. Dlatego muszą być podjęte działania, które sprawią, że młodzi ludzie ze swoimi rodzinami będą chcieli zamieszkać we Włocławku. Patrząc na strukturę wieku, we Włocławku w 2022 roku mieszkańców powyżej 65 roku mieliśmy- 24 505, a w 2012 roku było 17184. Mieszkańców w wieku 25-34 w 2022 roku mieliśmy 10764, a w 2012 – 17741 (opracowanie własne na podstawie danych z GUS). Z przedstawionych danych wyraźnie widać, że Włocławek się starzeje.

W naszym programie wyborczym umieściliśmy kilka punktów, które dedykowane są młodym ludziom i ich rodzinom, jak chociażby:

wprowadzenie programu „Mieszkanie za remont” z możliwością późniejszego wykupu,

Wprowadzenie programu „Lokal na start za złotówkę”,

Wprowadzenie bonu żłobkowego,

Realizacja polityki budowy mieszkań na wynajem, z możliwością dojścia do własności,

Zadbanie o zdrowie najmłodszych włocławian poprzez wprowadzenie bezpłatnych badań wzroku i bezpłatnych zalecanych szczepień,

Utworzenie Włocławskiego Centrum Stomatologicznego,

Utworzenie Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

Wprowadzenie reorganizacji połączeń autobusowych linii miejskich, po wcześniejszych konsultacjach społecznych. Podejmiemy rozmowy z ościennymi gminami w celu przedłużenia linii MPK.

Wspieranie inicjatyw i działań prowadzących do utworzenia nowych miejsc pracy w mieście

Przywrócenie jakości nauczania we włocławskich szkołach. Będziemy rozwijać szkolnictwo zawodowe,

Zapewnienie środków na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży na obszary wybierane przez samą społeczność szkolną

Organizowanie wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodych ludzi.

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy

We Włocławku mamy wspaniałych młodych ludzi. Aby ich zatrzymać we Włocławku, konieczne jest zaspokojenie trzech kluczowych potrzeb. Po pierwsze, musimy zapewnić odpowiednią dostępność mieszkań. Po drugie, konieczne jest stworzenie warunków dobrej płatnej pracy, co przyciągnie młode talenty oraz umożliwi utrzymanie się dla ludzi w każdym wieku. Po trzecie, niezbędne jest rozwinięcie atrakcyjnej oferty rozrywkowej, która sprawi, że mieszkańcy będą chcieli pozostać w mieście i korzystać z jego możliwości. Musimy dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać ich w naszym mieście.

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Pozyskać nowe atrakcyjne miejsca pracy pozwalające po zakończeniu nauki pozostać im we Włocławku. Dodatkowo planujemy uruchomienie Włocławskiego Funduszu Stypendialnego oraz programu oferującego tańsze mieszkania dla podejmujących pracę po studiach we Włocławku.

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

W ostatnich tygodniach spotykałem się z maturzystami wszystkich włocławskich szkół. Na każdym z tych spotkań padało właśnie to pytanie. Odpowiem nieco przewrotnie: to dobrze, żeby młodzi ludzie poznali życie w innych miastach. To rozwija, poszerza horyzonty i uczy odpowiedzialności. I nie bójmy się tego powiedzieć. Kluczowe, by potem wracali do Włocławka. Aby to osiągnąć, musimy skupić się na kilku kluczowych obszarach.

Kluczowy jest rozwój rynku pracy. Musimy wspierać przedsiębiorczość oraz tworzyć nowe miejsca pracy w sektorach przyciągających młodych specjalistów. Dlatego cieszę się, że we Włocławku otwiera się biurowiec Tertio Ponte, który zapewni pracę dla kilkuset osób. Ale bardzo się cieszę z rozwoju włocławskich firm, które stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy. Po drugie edukacja. Inwestujemy w szkolnictwo wyższe i wysoką jakość edukacji na wszystkich szczeblach. Tylko w ostatnich latach projekty edukacyjne, głównie związane z nauczaniem zawodowym, to ponad 30 milionów złotych. Kolejnym ważnym elementem jest rozwój infrastruktury i mieszkalnictwa. I komunikacja i dostępność mieszkań jest we Włocławku na coraz wyższym poziomie. I wreszcie wsparcie dla pasji i zainteresowań, a także bogata oferta kulturalna i sportowa. Regularnie organizujemy wydarzenia, które przyciągają setki, a nawet tysiące włocławian. Z jednej strony Dni Włocławka, United Session, imprezy plenerowe, z drugiej organizacja prestiżowych wydarzeń sportowych. Te działania powoli przynoszą efekt i jestem przekonany, że jeszcze bardziej zaprocentują w przyszłości.

