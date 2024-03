- Jestem magistrem zdrowia publicznego o specjalności promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - mówiła Aleksandra Myszke. - Moje studia zakończyły się pracą magisterską dotyczącą aktywności psychofizycznej osób starszych i związku aktywności na jakość życia tych osób. Dlatego te osoby są mi również bardzo bliskie i nie chciałabym ich nigdy pomijać. Prywatnie jestem psią mamą - uwielbiam to co mogą dać i to co my możemy im dać - tę radość i spokój w życiu. Po godzinach jestem trenerem personalnym. Nie chciałam w życiu tylko pracować zawodowo i zarobkowo, ale też robić coś, co da mi radość i szczęście. Ciężko pracuję na siłowni, ciężko pracuję nad swoim ciałem i umysłem, a także nad ciałami i umysłami moich podopiecznych. Jestem osobą bardzo aktywną. Żyję obecnie na najwyższych obrotach i dzięki temu, że mam kontakt z ludźmi w różnym wieku i z różnych grup społecznych wydaje mi się, że wiem, czego naszemu miastu naprawdę potrzeba.