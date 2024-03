Wybory samorządowe 2024 Włocławek - Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do Rady Miasta. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

W poniedziałek, 4 marca 2024 roku szefowie Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku zaprezentowali swoich kandydatów do Rady Miasta Włocławek oraz do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.