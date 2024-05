Bartłomiej Kucharczyk odchodzi z Urzędu Miasta Włocławek. Był rzecznikiem prasowym. Zdjęcia

Zmiany we włocławskim ratuszu. Z pracy odchodzi rzecznik prasowy

W kwietniu 2024 roku odbyły się wybory samorządowe. We Włocławku oznacza to sporo zmian – w fotelu prezydenta na kolejną kadencję nie zasiądzie już Marek Wojtkowski. We wtorek 7 maja 2024 roku rządy obejmie Krzysztof Kukucki. Ślubowanie złożą także nowi radni.