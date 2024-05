Noc muzeów 2024. Tłumy zwiedzających w ICF Skarbiec Fajansu we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Noc Muzeów 2024 w ICF Skarbiec Fajansu Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Każdego roku, w jeden majowy wieczór, na który czekają zarówno miłośnicy historii jak i sztuki, jak i wszyscy, którzy cenią sobie niezapomniane wrażenia kulturalne, przed muzeami w całej Polsce wieczorem ustawiają się długie kolejki. To Noc Muzeów, którą w tym roku we Włocławku podobnie jak w większości miast zaplanowano na 18 maja 2024 roku. To jedyna taka atrakcja w roku gdzie we Włocławku za darmo można było zwiedzić ekspozycje stałe i wystawy czasowe w placówkach muzealnych, poznać zakamarki budynku urzędu miasta czy seminarium, a także zwiedzić Skarbiec Fajansu i wziąć udział m.in. w warsztatach.