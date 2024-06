Dzień Dziecka 2024 w Czołowie w gminie Radziejów. Zobaczcie zdjęcia

Dzień Dziecka 2024 w Czołowie w gminie Radziejów to efekt współpracy wielu osób i instytucji. Inicjatorami wydarzenia byli radni Roman Piłat i Zbigniew Dominiak , którzy wraz z KGW w Czołowie oraz radami sołeckimi, zdołali stworzyć wyjątkowe święto dla dzieci . W organizację zaangażowany był również samorząd gminny oraz liczni sponsorzy, którzy swoim wsparciem przyczynili się do sukcesu tego dnia.

Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji, które z pewnością zapadną w pamięć uczestnikom. Dzieci miały okazję do woli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i ścianek wspinaczkowych, co dostarczyło im mnóstwo radości i adrenaliny. Nie zabrakło również możliwości okiełznania krwistego byka, co dla wielu było niezapomnianą przygodą.