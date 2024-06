Impreza po studencku 2024 na Przystani OSiR we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia

Zamiast Juwenaliów studenci w 2024 roku bawili się w ramach Dni Włocławka na imprezie na Przystani OSiR we Włocławku.

„Impreza po studencku” - to plenerowe wydarzenie, zorganizowane m.in. przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku, Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku oraz Samorząd Studencki Akademii Włocławek, które przyciągnęło młodych ludzi spragnionych dobrej zabawy.