Imprezy we Włocławku i powiecie włocławskim. Co, gdzie, kiedy? [28-30 czerwca 2024]

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski we Włocławku

We Włocławku odbędzie się finał 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które z pewnością przyciągnie wielu miłośników sztuki słowa. Jury, w skład którego wchodzą Marcin Januszkiewicz, Konrad Mastyło oraz Jarosław Wasik, oceni występy uczestników, a jedna z najcenniejszych nagród zostanie przyznana przez publiczność.

Powitanie wakacji 2024 w powiecie włocławskim

Lato to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu. Prezydent Włocławka oraz OSiR Włocławek zapraszają na Rodzinny Rajd Rowerowy. Dodatkowo, każdy weekend to okazja do wspierania adopcji zwierząt ze schroniska. Wolontariusze będą spacerować z psiakami po włocławskich bulwarach, promując adopcję.