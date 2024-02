Bal karnawałowy 2024 Włocławskiej Grupy Motocyklowej w Złotej Podkowie we Włocławku. Zdjęcia

- Trzeba podkreślić, że to już dziesiąty, jubileuszowy bal - mówi Jacek Jeleń, prezes Włocławskiej Grupy Motocyklowej. - To już nasza tradycja, że licznie motocykliści i nasi przyjaciele uczestniczą w tej imprezie. Generalnie cieszy nas to, że grono motocyklistów i przyjaciół dwóch kółek się powiększa.