Bal karnawałowy w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. Akademii Przedszkolaka we Włocławku. Zdjęcia

Karnawał 2024 to doskonała okazja do wspólnej zabawy i świętowania nie tylko dla dorosłych, ale również dla najmłodszych. Z tej okazji w piątek, 2 lutego 2024 roku, w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. Akademii Przedszkolaka we Włocławku zorganizowany został bal karnawałowy, w którym udział wzięły przedszkolaki z placówki.