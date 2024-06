33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej Włocławek 2024 - koncerty konkursowe. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

We Włocławku trwa 33. Finał Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Do grona finalistów zakwalifikowało się 21 wykonawców z całej Polski. W piątek odbyły się dwa koncerty konkursowe. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów oraz widowiskiem "Wesele na Kujawach". Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertów konkursowych.