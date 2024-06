33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 2024 we Włocławku. Wesele na Kujawach. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

We Włocławku zakończył się 33. Finał Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. W sobotę (29 czerwca 2024 roku) w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku odbył się koncert, w którym wystąpili laureaci 33. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej. W drugiej części wieczoru zgromadzeni na sali widzowie obejrzeli widowisko "Wesele na Kujawach". Zobaczcie zdjęcia i wideo z ostatniego dnia tegorocznego finału.