Zespół Piękni i Młodzi na 7. Powiatowo-Gminnym Festiwalu Zespołów Weselnych 2024 w Boniewie. Zdjęcia, wideo

7. Powiatowo-Gminnym Festiwalu Zespołów Weselnych w Boniewie 2024

Piękni i Młodzi to polski zespół muzyczny grający muzykę z pogranicza disco polo, dance euro disco, założony w 2010 przez Magdalenę i Dawida Narożnych oraz Daniela Wilczewskiego. Zespół funkcjonował początkowo pod nazwą Technology w składzie Magdalena Wolińska i Dawid Narożny. W 2012 do zespołu dołączył Daniel Wilczewski, a grupa zmieniła nazwę na Piękni i Młodzi. Na początku koncertowali na przyjęciach weselnych. W lipcu 2013 opublikowali teledysk do utworu „Niewiara”, który odnotował wielomilionowe wyświetlenia w serwisie YouTube.