Finał Miss Polski 2024 już w piątek. Oficjalna sesja zdjęciowa. Zobacz piękne kandydatki do tytułu OPRAC.: Marcin Gołembiewski

Sesja zdjęciowa finalistek Miss Polski 2024 odbyła się w Piotrkowska Studio w Łodzi. To właśnie tutaj, pod okiem doświadczonego fotografa Seweryna Cieślika, kandydatki do korony miały okazję zaprezentować się w pełnej krasie.

Świat ujrzał oficjalne zdjęcia finalistek Miss Polski 2024. Są one efektem sesji w Piotrkowska Studio w Łodzi, gdzie przed obiektywem Seweryna Cieślika zaprezentowały się kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki. Za ich wygląd odpowiedzialni byli najlepsi specjaliści w branży. Już w piątek, podczas wielkiego finału w Nowym Sączu, dowiemy się, która z nich zostanie Miss Polski 2024. Zobaczcie zdjęcia pięknych kandydatek do tytułu.