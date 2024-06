Upalny, czerwcowy piątek 2024 nad jeziorem Czarnym we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Nad jeziorem Czarnym we Włocławku tłumy - 28 czerwca 2024 roku

Gdzie można schłodzić się gdy doskwierają upały? Najlepiej nad wodą. Jezioro Czarne, Wikaryjskie i Łuba to trzy najpopularniejsze jeziora chętnie odwiedzane przez mieszkańców Włocławka. Najbliższa plaża od centrum Włocławka to ta nad jeziorem Czarnym. Odwiedziliśmy ją w upalne piątkowe popołudnie, by zobaczyć, jak zmieniła się plaża i jak odpoczywają na niej włocławianie. Zobaczcie zdjęcia z piątku 28 czerwca 2024 roku.