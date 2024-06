Medal Prezydenta Włocławka dla Sławomira Mularskiego. Wiemy co dalej z mieczem wikinga. Zdjęcia, wideo

- Miecz obecnie jest konserwowany przez specjalistów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale jak tylko będzie bezpieczny, zrobimy naprawdę wszystko i mówię tu w liczbie mnogiej, ponieważ do tego będzie potrzebna pomoc instytucji funkcjonujących we Włocławku, należących do różnych podmiotów, w tym i do marszałka, zrobimy wszystko, by miecz wikinga wrócił i we Włocławku był eksponowany. By nie trafił gdzieś do magazynu historycznego, by osoby, które są zainteresowane historią naszego miasta i państwowości mogły go odnaleźć we Włocławku, podziwiać i czegoś więcej się o nim dowiedzieć - zapewniał prezydent Włocławka.