Poszukiwacze Historii szukali śladów Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku. Zdjęcia, wideo

W sobotę ponad 50 uczestników zlotu zorganizowanego przez " Brzeskich Poszukiwaczy Historii" więzło udział w poszukiwaniu śladów obrońców Wisły z 1920 roku . Podczas wydarzenia zorganizowanego w okolicach punktu widokowego na Zawiślu we Włocławku członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni do udziału goście z innych, współpracujących grup wyruszyli w okoliczne lasy na kilkugodzinne poszukiwania.

- Zlot ma na celu odnalezienie śladów związanych z Bitwą Polsko-Bolszewicką z 1920 roku. Poszukiwania odbędą się na terenach leśnych, na działkach Nadleśnictwa Włocławek, z którym współpracujemy od pewnego czasu. Aby móc zacząć poszukiwania w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę właściciela terenu, a następnie z tą zgodą należy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który ze swojej strony musi wyrazić zgodę na prowadzenie poszukiwań. Może się zdarzyć, że w danym miejscu było jakieś stanowisko archeologiczne i wtedy w takim miejscu nie możemy już szukać. - mówił Dawid Kubiak , Założyciel Stowarzyszenia "Brzescy Poszukiwacze Historii".

Uczestnicy przed rozpoczęciem poszukiwać, uczcili pamięć i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Obrońców Wisły 1920 we Włocławku. Prosto spod pomnika pasjonaci historii uzbrojeni w wykrywacze wyruszyli w pobliski teren na poszukiwania.

Przypomnijmy, że w 2022 roku pasjonaci ze Stowarzyszenia „Brzescy Poszukiwacze Historii” odnaleźli w gminie Brześć Kujawski prawdziwy skarb, który w przeszłości należał do starożytnych Rzymian. To złoty sygnet, fibule oraz Srebrny Rzymski Denar. Za to najcenniejsze w Polsce znalezisko w 2022 roku, stowarzyszenie otrzymało nagrodę.