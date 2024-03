Ośrodek Pracy Więźniów w Piechcinie

Nie wszyscy wiedzą, że na terenie tego pięknego miejsca przed laty pracowali osadzeni w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. Powołano go 15 listopada 1950 roku.

- Był to obóz pracy przymusowej wręcz niewolniczej, zważywszy na warunki tam panujące. Osadzeni pracowali przy wydobyciu kamienia wapiennego w kamieniołomach w Piechcinie. Trafili tam nie dlatego, że byli pospolitymi przestępcami. Trafili tam tylko dlatego, że należeli do organizacji niepodległościowych, które po II wojnie światowej walczyły z komunistycznym reżimem. Od 1953 roku do Ośrodka zaczęli napływać także rolnicy, którzy nie chcieli poddać się kolektywizacji. Ośrodek czynny był do czerwca 1956 roku. Dziś nie ma po nim śladu - opisuje Magdalena Basińska z Instytutu Pamięci Narodowej.