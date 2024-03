Fajansowe rarytasy w nowym miejscu we Włocławku. Zdjęcia

- Chcieliśmy połączyć Miodnię i miód z historią Włocławka i padł pomysł, by otworzyć mini-galerię, a jednocześnie sklep ze starym fajansem, który był produkowany do roku 1991 - mówi Włodzimierz Pszczoliński. - Ten cały zbiór pochodzi z prywatnych zbiorów i zakupów. Tradycja mojej rodziny także związana jest z fajansem i ceramiką. Na przestrzeni wielu lat uzbierało się wiele rzeczy. Chcemy, by to miejsce stało się kultowe - przeznaczone i dla turystów i dla mieszkańców Włocławka. To, że fajans wrócił do łask jest sprawą kapitalną. My też będziemy kultywować tę tradycję i dbać o to miejsce.