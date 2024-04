Tak zmienił się Włocławek. Zdjęcia aktualne kontra Google Street View

Włocławek na zdjęciach Google Street View

Kamery Google Street View we Włocławku pojawiły się po raz pierwszy w 2012 roku. Wówczas utrwaliły na zdjęciach budynki, których już nie ma. Niektóre zostały zburzone, a część z nich została odrestaurowana.

Włocławek zmienia się. Przekonaj się o tym na własne oczy:

Funkcja ta jest dostępna od dnia 25 maja 2007 i początkowo obejmowała tylko pięć amerykańskich miast: San Francisco, Las Vegas, Denver, Miami, Nowy Jork, do których w kolejnych miesiącach dołączyły kolejne.

Z okazji odbywającego się w lipcu 2008 roku wyścigu Tour de France w usłudze Street View znalazły się poszczególne etapy wyścigu. Od sierpnia 2008 roku dostępne były również zdjęcia Japonii i Australii oraz w późniejszym okresie Nowej Zelandii. Od października 2008 cztery miasta hiszpańskie i cztery miasta włoskie. 18 marca 2009 roku zostały w usłudze udostępnione większe miasta w Wielkiej Brytanii i Holandii. 18 sierpnia 2009 udostępniono widoki ze Szwajcarii i kilku miast w Portugalii. Od 7 października 2009 można oglądać widoki z ośmiu miast w Czechach. Do grudnia 2009 dołączyły zdjęcia wielu miejsc w następujących krajach: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Meksyk, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Kanada, Japonia, Tajwan, Singapur, Australia i Nowa Zelandia.

Oficjalny start usługi w Polsce nastąpił 22 marca 2012 roku.

Na początku działania usługi zdjęcia do Google Street View zostały zrobione z poziomu ulicy przez kamery zamontowane na samochodach. Później wprowadzono także inne pojazdy: trójkołowy rower, wózek pchany przez operatora, skuter śnieżny, czy zwierzę - wielbłąda a także urządzenie noszone przez człowieka na plecach, dzięki czemu dostępne są panoramy z budynków, gór, parków i innych miejsc, do których nie ma dostępu zwykłym samochodem. Do poruszania się używa się klawiszy strzałek na klawiaturze i myszy, aby zmienić kierunek i kąt. Wzdłuż ulic wyświetlane są linie pomocnicze wskazujące możliwy kierunek dalszego poruszania.

