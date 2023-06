32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej Włocławek 2023 - koncerty konkursowe. Zdjęcia

Od czwartku (29 czerwca 2023) we Włocławku trwa 32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej. W tym roku Centrum Kultury Browar B. gości 20 uczestników imprezy. To najbardziej prestiżowa impreza piosenki poetyckiej w Polsce. Od 32 lat to właśnie Włocławek jest gospodarzem Finału Turnieju Poezji Śpiewanej, najważniejszego wydarzenia tego nurtu w Polsce. Finał odbywa się w ramach 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.