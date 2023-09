Piknik z kulturą za pan brat w Brześciu Kujawskim. Bovska gwiazdą wieczoru

Piknik z kulturą za pan brat Brześć Kujawski 2023. Program

Bovska (właściwie Magda Grabowska-Wacławek) ur. 18 lipca 1985 w Warszawie. To polska piosenkarka, autorka tekstów, ilustratorka. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jak podaje Wikipedia 11 marca 2016 wydała debiutancki album studyjny pt. Kaktus. Premierę płyty poprzedziło wydanie tytułowego singla, do którego nagrała teledysk w reżyserii Nastki Gonery. 10 sierpnia singel uzyskał status złotej płyty, sprzedając się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy[8], z kolei z albumem dotarła do 23. miejsca oficjalnej listy sprzedaży w Polsce. Także w 2016 otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. W 2017 została nominowana do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku.