Tak było na balu karnawałowym 2024 w restauracji Alchemia we Włocławku. Zdjęcia

Do tradycji imprez stowarzyszenia "Starówka" we Włocławku należą bale karnawałowe. Taki bal przygotowano w sobotę (10 lutego 2024 roku) w restauracji "Alchemia" we Włocławku. W zabawie udział wzięli nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale również osoby zaproszone i zaprzyjaźnione. Zainteresowanie wydarzeniem było duże, na bal przybyło około pięćdziesięciu kolorowo poubieranych gości.