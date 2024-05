Ostatnie w maju 2024 śpiewanie ku czci Maryi w powiecie radziejowskim. Zdjęcia

Majowe śpiewanie pieśni maryjnych to jedna z najpiękniejszych tradycji kultywowanych w wielu regionach Polski, w tym także w Bronisławiu w powiecie radziejowskim. W maju, miesiącu szczególnie poświęconym Maryi, mieszkańcy lokalnych społeczności zgromadzają się, by wspólnie śpiewać pieśni ku Jej czci. Tegoroczne, ostatnie już majowe śpiewanie odbyło się przed malowniczą kapliczką, która znajduje się w ogrodzie na terenie posesji Wandy Kaźmierczak w gminie Dobre .

Wydarzenie to stanowiło okazję nie tylko do wyrażenia religijnej pobożności, ale także do zacieśnienia więzi między mieszkańcami. Majowe śpiewanie w Bronisławiu przyciągnęło nie tylko dorosłych, ale i młodzież, co świadczy o przekazywaniu tradycji kolejnym pokoleniom.