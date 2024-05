10. pielgrzymka Radziejów - Licheń. Zobaczcie zdjęcia - maj 2024

Wczesnym rankiem 25 maja 2024, z terenu Klasztoru Ojców Franciszkanów w Radziejowie, rozpoczęła się wyjątkowa, jubileuszowa pielgrzymka . Było to już dziesiąte takie wydarzenie, które zgromadziło ponad stu pątników, gotowych podjąć trud czterdziestokilometrowej wędrówki do Lichenia.

Pielgrzymka ta, będąca wyrazem głębokiej wiary i tradycji, co roku przyciąga wiernych, którzy przez wspólny marsz chcą wyrazić swoją duchową łączność i oddanie.

Pierwszym etapem pielgrzymki była wizyta w świątyni p.w. św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim . To właśnie tutaj, w murach tej zabytkowej świątyni, pątnicy mieli okazję do zatrzymania się na chwilę refleksji i modlitwy.

Jest to ważny moment dla wielu uczestników, symbolizujący duchowe przygotowanie do dalszej drogi oraz możliwość uczczenia pamięci świętego, który jest patronem podróżujących i pielgrzymów.

Tradycja pielgrzymowania do Lichenia nadal jest żywa i przyciąga kolejne pokolenia. Wspólne przeżywanie trudów pielgrzymki, modlitwa i refleksja to elementy, które budują silne więzi między uczestnikami, a także umacniają ich wiarę i determinację w dążeniu do celu.