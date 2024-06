Przegląd prasy Włocławek 26.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We wtorek (25 czerwca 2024 roku) kibice we Włocławku zgromadzili się w Strefie Kibica w namiocie OSiR na Słodowie. Zobaczcie na zdjęciach, jak tego dnia podczas meczu Euro 2024 włocławianie dopingowali drużynę narodową.

W kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku powstaną mieszkania na wynajem. Jeden z lokali będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kamienica wymaga jednak remontu. Urząd Miasta wybrał już firmę, która zajmie się przebudową kamienicy zlokalizowanej na terenie Śródmieścia.

Od środy z kranów u odbiorców włocławskiego MPEC nie popłynie ciepła woda. Wszystko w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych w głównym źródle ciepła. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku poinformowało ile potrwa przerwa.

W miejscowości Szewo, na MOP Lubień przy autostradzie A1, doszło do pożaru samochodu dostawczego. Do zdarzenia doszło we wtorek (25.06.2024) o godzinie 11:07. Na miejscu szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej. Dzięki szybkiej reakcji, z terenu stacji benzynowej ewakuowano 50 osób, zanim na miejsce przybyły jednostki operacyjne.