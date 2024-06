Seria włamań do samochodów. 43-latek z Włocławka złapany na gorącym uczynku. Wideo

Na trzy miesiące za kratami znajdzie się 43-letni mieszkaniec Włocławka, który został przyłapany na włamaniu do samochodu. To nie pierwszy przypadek, gdy mężczyzna dopuszcza się przestępstwa przeciwko mieniu. Teraz grozi mu surowsza kara niż dotychczas, a śledztwo ujawnia kolejne przestępstwa na jego koncie.

Kilka dni temu, tuż przed godziną 22.00 właściciel samochodu, który stał na jednym z miejskich parkingów, nakrył na gorącym uczynku mężczyznę, próbującego włamać się do jego pojazdu.

Nie był to jednak zwykły złodziej. 43-letni włocławianin, bo o nim mowa, jest dobrze znany miejscowym organom ścigania z wcześniejszych przestępstw przeciwko mieniu.

Zgłoszenie o włamaniu wpłynęło do dyżurnego włocławskiej Policji, który natychmiast skierował na miejsce patrol. Właściciel pojazdu, wspólnie z innym świadkiem, zdołał ująć przestępcę i przekazać go w ręce przybyłych na miejsce policjantów. Szybka reakcja i obywatelska postawa świadków przyczyniły się do zatrzymania rabusia.

KMP Włocławek

Zatrzymany przez policję 43-latek nie był anonimową postacią dla organów ścigania. Jak się okazało, mężczyzna miał już na swoim koncie podobne przestępstwa. Tym razem jednak jego działania doprowadziły do postawienia mu zarzutów kradzieży z włamaniem do pojazdu. Dodatkowo, w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że to nie jedyny czyn, który można mu przypisać. Podejrzany odpowie także za kradzież mienia z innego pojazdu, do której doszło na terenie miasta kilka dni przed zatrzymaniem.

Po zatrzymaniu, 43-latek został przewieziony do komendy, a następnie doprowadzony do prokuratury i sądu. Śledczy, mając na uwadze powagę zarzutów i wcześniejszą kryminalną przeszłość mężczyzny, wnioskowali o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, decydując o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo kradzieży z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku 43-letniego włocławianina kara może okazać się surowsza. Wszystko przez to, że to nie pierwszy raz, gdy dopuścił się takiego czynu. Historia przestępcza mężczyzny może mieć znaczący wpływ na ostateczny wymiar kary.

W kontekście tych wydarzeń, nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku, podkreśla wagę sprawy i możliwe konsekwencje dla zatrzymanego. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają, że w toku dalszego postępowania mogą wyjść na jaw kolejne przestępstwa, za które 43-latek będzie musiał odpowiedzieć przed sądem.