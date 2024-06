Przegląd prasy Włocławek 30.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We Włocławku funkcjonują dwa targowiska miejskie oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Na obydwu chętnie odwiedzanych przez kupujących w tygodniu, największy ruch panuje w targowe soboty. W upalną, ostatnią sobotę czerwca 2024 odwiedziliśmy targowisko przy ulicy Kaliskiej. Zobaczcie zdjęcia i ceny.

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

Karolina Bielawska z Łodzi w 2022 roku została Miss World. Niedawno piękna łodzianka pokazała swój dom, w którym mieszka ze swoją sympatyczną mamą. Zobaczcie galerię zdjęć

Jedną z muzycznych gwiazd, które uświetniły wybory Miss Polonia 2024 była Natasza Urbańska! 46-latnia artystka tego wieczoru zaszalała z kreacją, która odsłaniała naprawdę dużo! Zobaczcie, jak się zaprezentowała!

We Włocławku trwa 33. Finał Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Do grona finalistów zakwalifikowało się 21 wykonawców z całej Polski. W piątek odbyły się dwa koncerty konkursowe. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów oraz widowiskiem "Wesele na Kujawach". Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertów konkursowych.