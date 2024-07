Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak było na Pchlim Targu w upalną niedzielę - 30 czerwca 2024. Zdjęcia, ceny, wideo”?

Przegląd czerwca 2024 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na Pchlim Targu w upalną niedzielę - 30 czerwca 2024. Zdjęcia, ceny, wideo W upalną, ostatnią niedzielę czerwca (30.06.2024) na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego ruch był spory, jednak lejący się z nieba żar i zapowiadane burze zniechęcił nieco mieszkańców Włocławka i ościennych powiatów do wyjścia z domu i przybycia na ten popularny bazar. Na "Pchełce" można kupić praktycznie wszystko. Są stanowiska z odzieżą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, kwiatami i krzewami, butami, meblami do domu i ogrodu, niemiecką chemią, narzędziami oraz tak zwanymi starociami. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 29 czerwca 2024. Tanie ogórki, pomidory, borówki. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa targowiska miejskie oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Na obydwu chętnie odwiedzanych przez kupujących w tygodniu, największy ruch panuje w targowe soboty. W upalną, ostatnią sobotę czerwca 2024 odwiedziliśmy targowisko przy ulicy Kaliskiej. Zobaczcie zdjęcia i ceny.

📢 Imprezy we Włocławku i powiecie włocławskim. Co, gdzie, kiedy? [28-30 czerwca 2024] W weekend, 28- 30 czerwca 2024 roku na mieszkańców Włocławka i okolic czeka wiele atrakcyjnych imprez, nie zabraknie także wydarzeń sportowych i kulturalnych. Od finału prestiżowego konkursu recytatorskiego, przez rodzinne rajdy rowerowe, po festyny i koncerty - każdy znajdzie coś dla siebie. W planach m.in. finał 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, widowisko "Wesele na Kujawach", Rodzinny Rajd Rowerowy, Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych oraz festyny z mnóstwem atrakcji i koncertów. Podajemy wykaz imprez.

Prasówka lipiec Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Polonia 2024. Zobaczcie zdjęcia pięknych finalistek konkursu. Poznajcie bliżej kandydatki do bursztynowej korony Finał 95. już edycji konkursu Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Gala odbędzie się w ostatni piątek czerwca. Poznajcie 24 piękne finalistki, które walczyć będą o tytuł najpiękniejszej Polki.

📢 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku. Koncert Grzegorza Turnaua. Zdjęcia, wideo Od koncertu koncert Grzegorza Turnaua w środę (26 czerwca 2024 roku) rozpoczął się 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Centrum Kultury “Browar B.” we Włocławku. Impreza potrwa do 29 czerwca 2024 roku i zakończy się koncertem laureatów. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu mistrza gatunku zwanego poezją śpiewaną, Grzegorza Turnała.

📢 Tak było na targowisku w Radziejowie. Czereśnie, jagody. Zdjęcia, ceny [26 czerwca 2024] Na placu targowym przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie, odbył się w środę 26 czerwca 2024 roku tradycyjny cotygodniowy targ. Zobaczcie zdjęcia z targowiska w Radziejowie. Sprawdźcie ceny. 📢 Noc Świętojańska 2024. Święto początku lata w parku Sienkiewicza we Włocławku. Zdjęcia, wideo W poniedziałek (24 czerwca 2024 roku) Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” przygotował w Ogrodzie na Pompce w parku im. Henryka Sienkiewicza coroczne widowisko "Noc świętojańska". Poprzedził je niezwykle energetyczny występ zespołu folklorystycznego "Redlin". Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Tragiczny wypadek na moście we Włocławku. Nie żyje 20-letni motocyklista W późnych godzinach wieczornych doszło do tragicznego zdarzenia na moście im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Włocławku. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym, a następnie uderzył w słup. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się m.in. dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały teren i udzielały pomocy. Szczegóły poniedziałkowego wypadku we Włocławku.

📢 Dni Radziejowa 2024. Tak było na pikniku rodzinnym i koncertach. Zobaczcie zdjęcia Już po raz 48. z rzędu mieszkańcy Radziejowa i okolic mieli okazję świętować Dni Radziejowa. W niedzielę odbył się piknik rodzinny połączony z koncertami gwiazd. Nie zabrakło innych atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak było na imprezie plenerowej "Powitanie lata" 2024 w Kowalu. Zdjęcia, wideo W niedzielę (23 czerwca 2024 roku) o godz. 17 w w parku im. Leona Stankiewicz w Kowalu rozpoczęła się impreza plenerowa "Powitania lata". Tego popołudnia i wieczoru na scenie na wodzie wystąpili soliści z Teatru Sabat, Eljazz Band oraz DJ Robo & DJ Deleś. Zobaczcie jak się bawiono pierwszej imprezy tego lata w Kowalu. Zdjęcia i wideo. 📢 Dni Radziejowa 2024. Rekonstrukcja Nocy Kupały i inne atrakcje. Zdjęcia W piątek 21 czerwca 2024 roku w ramach 48. Dni Radziejowa przy restauracji Arkadia, nad sąsiadującym stawem odbyła się Słowiańska Noc Kupały. To była rekonstrukcja obrzędu połączona z koncertem muzyki średniowiecznej. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dni Włocławka 2024. Na scenie zespół Dżem. Tłumy w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo Niedziela - to ostatni dzień Dni Włocławka 2024. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Na zakończenie, na scenie we Włocławku, zagrał zespół Dżem, porywając do wspólnego śpiewania tłumy włocławian. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu. 📢 Dni Włocławka 2024. Tak było na koncercie De Mono. Zobaczcie zdjęcia W sobotę i niedzielę w Parku na Słodowie odbywają się Dni Włocławka 2024. Na scenie drugiego dnia pojawił się m.in. zespół De Mono. Zobaczcie zdjęcia.

