Dni Włocławka 2024. Na scenie zespół Dżem. Tłumy w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

Niedziela - to ostatni dzień Dni Włocławka 2024. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Na zakończenie, na scenie we Włocławku, zagrał zespół Dżem, porywając do wspólnego śpiewania tłumy włocławian. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu.