Dni Radziejowa 2024. Rekonstrukcja Nocy Kupały i inne atrakcje. Zdjęcia

Podczas tegorocznej Nowy Kupały w ramach Dni Radziejowa 2024 zobaczyliśmy m.in. obozowiska, średniowieczne meble, ręcznie tkany kilim, bogate sprzęty codziennego użytku, skóry, kotły, uzbrojenie, naczynia. Na obozie toczyć się będzie życie średniowiecznej osady. Mincerz bije średniowieczną monetę. Stanowisko z instrumentami muzycznymi opowiedziało o historii instrumentów we wczesnym średniowieczu. Na obozie zainstalowana była tzw. zbrojownia, gdzie publiczność mogła przymierzać hełmy, pancerze oraz uzbrojenie dawnych wojów. Funkcjonowało stanowisko snycerskie, gdzie prowadzona była prezentacja pracy dawnego snycerza.

Na zakończenie pokazów odbyła się rekonstrukcja obrzędowości dawnych Słowian ( Noc Świętojańska, Noc Kupały ). Obrzędowość nawiązuje do dawnych obyczajów. Prowadzi go kapłan rodem ze „Starej Baśni”, a całość dzieje się wokół rozpalonego ogniska. Tło muzyczne obrzędu stanowi średniowieczna muzyka na żywo.

Noc Kupały zwane też Świętem miłości i ziół jest obchodzona w noc przesilenia letniego. Jest to najkrótsza noc w roku, przypadająca zazwyczaj między 21, a 22 czerwca. Świętowano ją od setek lat, przetrwała nawet pojawienie się chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Święto to obfituje w magiczne rytuały, jak puszczanie wianków na wodzie, skakanie przez ognisko, czy szukanie kwiatu paproci, a wszystko to w imię miłości. Nieodłącznym elementem tych poczynań były zioła, które odgrywały bardzo ważną rolę.