Grupa reprezentantów WKU Włocławek na IV Pikniku Fundacji Pomoc dla Weterana. Zdjęcia

Tegoroczna pomoc była dedykowana podopiecznym Fundacji, a przede wszystkim Powstańcom Warszawskim, którzy za blisko dwa tygodnie będą obchodzić 79. rocznicę wybuchu powstania. To grupa specjalnych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością piknik. Była to żywa lekcja historii i okazji do spotkania z bohaterami tych wydarzeń.