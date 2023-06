Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego podsumowało 2022 rok. Zdjęcia

W czwartek 15 czerwca 2023 w sali ratusza w Kole, województwa wielkopolskie odbyło się XVII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, którego królewskie miasto jest członkiem SKKW od 2014 roku.

Do Koła przybyli działacze Stowarzyszenia z odległych stron Polski m. innymi z Goliny, Gostynina, Chocz, Ciechocinka, Kowala, Kruszwicy, Łęczycy, Słubicy Dobrej, Sępólna Krajeńskiego, Szydłowa, Torunia czy Włocławka, którego członkami są osoby prywatne, szkoły, instytucje oraz miejscowości związane z działalnością króla Kazimierza Wielkiego. Zebranie mogło się odbyć w historycznym miejscu, dzięki przychylności burmistrza dr. Krzysztofa Witkowskiego.

Otworzył je w drugim terminie prezes stowarzyszenia – Eugeniusz Gołembiewski, na co dzień burmistrz miasta Kowal, który powitał przybyłych członków stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Kazimierzowskich”) oraz zaproszonych gości. Następnie oddał głos gospodarzowi miasta, burmistrzowi dr. Krzysztofowi Witkowskiemu, który w imieniu władz samorządowych oraz własnym powitał uczestników zebrania. W swoim wystąpieniu nawiązał do chlubnej historii miasta oraz dokonał promocji walorów turystycznych Koła, podkreślając o jego dynamicznym rozwoju z uwzględnieniem budowy nowoczesnej ciepłowni geotermalnej wraz z płynącymi korzyściami dla miasta i mieszkańców po jej uruchomieniu, a także o prowadzonych pracach konserwatorskich na terenie ruin kolskiego zamku. Na koniec życzył owocnych obrad i miłego pobytu w Kole.

Dla każdego uczestnika zebrania gospodarz przygotował miłą niespodziankę w postaci niezwykłej publikację pt. Księga Landwójtowsko-Ławnicza Koła 1480 – 1544 autorstwa Marcina Starzyńskiego oraz foldery promujące Koło, jego zabytki i walorach historyczno-turystyczne, których był autorem obok Tomasza Nuszkiewicza – członka SKKW. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie porządku obrad, przyjętego w głosowaniu jawnym do realizacji.

1. Powitanie uczestników zebrania przez burmistrza Koła Krzysztofa Witkowskiego i prezesa SKKW Eugeniusza Gołembiewskiego

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4. Stwierdzenie prawomocności zebrania

5. Przyjęcie porządku obrad w tym:

- sprawozdanie z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

- sprawozdanie finansowe skarbnika SKKW

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKKW

- dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad absolutorium dla Zarządu

- przyjęcie sprawozdania: zarządu, skarbnik i Komisji Rewizyjnej

- wolne wnioski

- podjęcie uchwał i wniosków

6. Zamknięcie obrad

Przewodniczącym zebrania został wybrany – Eugeniusz Gołembiewski, a obowiązki protokolanta powierzono Wojciechowi Nawrockiemu z Gołaszewa. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: przewodniczący – Arkadiusz Ciechalski oraz Karol Bednarek – obaj z Kowal i Tadeusz Biniewicz z Gostynina. Realizując przyjęty porządek zebrania prezes Gołembiewski stwierdził prawomocność obrad w drugim terminie (na – 140 członków rzeczywistych, obecnych było – 31) oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu za okres od 22 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. Sprawozdanie było merytoryczne w formie prezentacji multimedialnej, w której były wymienione wszystkie odnotowane wydarzenia z udziałem członków SKKW na terenie kraju. W trakcie prezentacji minutą ciszy uczczono pamięć śp. Grzegorza Mokrzyckiego z Koła, który zmarł 2 lipca 2022, aktywnego członka SKKW, lokalnego patrioty, działacza społecznego i kulturalnego, propagatora historii i tradycji Koła, który przyczynił się walnie do tego, aby miast zostało członkiem SKKW. Na zakończenie prezentacji, prezes Eugeniusz Gołembiewski stwierdził, że w omawianym okresie zarząd odnotował mniej wydarzeń, niż w latach ubiegłych z udziałem członków i władz Stowarzyszenia. Niewątpliwie powodem tego był brak informacji, które nie spłynęły do zarządu, a w związku z tym nie znalazły się w omawianym sprawozdaniu.

Prezes Eugeniusz Gołembiewski stwierdził, że Stowarzyszenie jest i funkcjonuje przez cały rok, świadczy o tym chociażby wydawany rok rocznie kalendarz, który dociera do każdego członka autorstwa Anny Marcinkowskiej z Kowala. Ponadto dwa razy w roku wydawany jest periodyk pt. „Zapiski Kazimierzowskie”, w którym członkowie Stowarzyszenia piszą artykuły związane z krzewieniem idei Kazimierzowskich oraz opisujących wydarzenia z działalności statutowej SKKW. Wszystkie prace z tym związane, członkowie Kolegium Redakcyjnego jak i autorzy tekstów wykonują pro publico bono.

Korzystając z okazji w sposób szczególny podziękował za społeczną pracę z imienia i nazwiska członkom Kolegium Redakcyjnego, którzy współpracują w składzie: dr Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Sławomir Brodziński z Będzina i Piotr Adam Zaniewski ze Szczecina. Na słowa uznania i podziękowania zasłużyła również Pracownia Kazimierzowska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciech Rudzińskiego z powodu nieobecności skarbnik Krystyny Pawlak z Łęczycy. Powodem absencji były względy zdrowotne. Przewodniczący KR przedstawił protokół kontroli komisji z dnia 25 maja 2023 roku w składzie Wojciech Rudziński, Arkadiusz Ciechalski i Andrzej Lewandowski, w którym szczegółowo poddano kontroli przychody i rozchody finansowe Stowarzyszenia. Komisja dokonał wnikliwej analizy dowodów księgowych, stwierdzając prawidłowość dokonywanych operacji oraz ich księgowania. Sprawozdanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W omawianym okresie dochody składały się z jednego źródła finansowania, były to składki członkowskie od 140 podmiotów, które w 2022 r. przyniosły dochód w kwocie – 31,287,00 zł.

Stan środków na koncie w Banku Spółdzielczym w Kowalu na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 24,723,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie w banku na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł – 40,029,12 zł.

Jak podkreślił przewodniczący komisji, bilans finansowy za 2022 rok zamknął się zyskiem w kwocie – 15,306,12 zł. Przewodniczący z satysfakcją podkreślił, że kondycja finansowa Stowarzyszenia jest bardzo dobra, zamykając się kwotą - 55,335,24 zł.

Na zakończenie sprawozdania Komisja pozytywnie oceniła całokształt działalności statutowej i programowej zarządu SKKW w okresie sprawozdawczym, wnioskując do członków walnego zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. W dyskusji nad sprawozdaniami najwięcej uwagi poświęcono planom wydawniczym, tj. wydania publikacji pod roboczym tytułem „Grody Króla Kazimierza Wielkiego”, w której swoje opisy znajdzie 156 miejscowości oraz dokonania króla Kazimierza Wielkiego. Przedstawione będą także walory turystyczno-historyczne miast i miejscowości związanych z postacią bohatera publikacji oraz Jego czasami, którego wydanie ma charakter non profit.

W skład zespołu, którym kieruje dr Zdzisław Jana Zasad weszli: Arkadiusz Ciechalski i Anna Marcinkowska z Kowala, a skład zespołu konsultacyjnego to: prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach – członek SKKW, ks prof. dr hab. Lech Król – członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowe oraz dr inż. architektury Piotr Adam Zaniewski ze Szczecina. Prace nad publikacją są mocno zaawansowane, obejmują 11 województw i Ukrainę.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przyjęto en bloc w głosowaniu jawnym uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności statutowej oraz Komisji Rewizyjnej za 2022 rok, natomiast w uchwale nr 2 znalazło się absolutorium dla Zarządu, jakie udzielili członkowie zebrania za okres sprawozdawczy przy 1 głosie wstrzymującym. Prezes Eugeniusz Gołembiewski podziękował wszystkim za zaufanie i udzielone absolutorium, jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań i pracy w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników działalności SKKW, którego ideą jest krzewienie zasług wielkiego króla. Osiągnięte wyniki, a co za tym idzie wysokie oceny, są sukcesem wszystkich członków, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do ich osiągnięcia. Ostatnim punktem programu zebrania było podjęcie do realizacji uchwał i wniosków wypracowanych przez Komisję, które przedstawił przewodniczący Arkadiusz Ciechalski, które w głosowaniu jawnym przyjęte do realizacji.

Przed zamknięciem obrad miały miejsce dwie miłe uroczystości, pierwszą było wręczenia burmistrzowi Koła dr Krzysztofowi Witkowskiemu pamiątkowego Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, będącego wyrazem najwyższego uznania za dbałość o historyczne dziedzictwo i wszechstronny rozwój miasta. Przy owacji na stojąco uroczystego wręczenia dokonał Eugeniusz Gołembiewski w asyście wiceprezesów Anny Mackiewicz i Jana Klamczyńskiego oraz prof. Stanisława Kunikowskiego. Jak podkreślił prezes Stowarzyszenia, medal trafił we właściwe ręce, gdyż burmistrz od samego początku istnienia stowarzyszenia jest godzien takiego wyróżnienia, jest jednym z najbardziej aktywnych członków, autorem wielu publikacji, wystąpień. Natomiast drugim wydarzeniem było wystąpienie burmistrza Kruszwicy Dariusz Witczak, który przywiózł ze sobą 9 okolicznościowych medali, wydanych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy na Prawie Magdeburskim oraz dwie publikacje, pierwsza jest trzecim tomem historii Kruszwicy Wczesnośredniowiecznej, a druga trzecim tomem, pt. „Jezioro Gopło”. Burmistrz Kruszwicy podkreślił, to jest trylogii poświęcona historii Kruszwicy. Przypomniał, że pierwszy tom nosił tytuł „Skarby Ziemi Kruszwickiej”, a drugi „Zamek Kruszwicki”.

Pierwszym z obdarowanych był prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski, który otrzymał medal i dwie publikacje. Natomiast kolejni wyróżnieni zostali obdarowani medalem okolicznościowym, wśród których byli: prof. Stanisław Kunikowski, dr Zdzisław Jan Zasada, dr Krzysztof Witkowski – burmistrz Koła, Mirosław Durczyński – burmistrz Goliny, Paweł Kulesza - burmistrz Łęczycy, Dariusz Wojtania - sekretarz Sępólna Krajeńskiego, Jan Woldański – były przewodniczący Rady Miasta Chocz oraz Jarosław Janczewski – kolekcjoner z Bydgoszczy, posiadacz największą kolekcję medali i odznaczeń z wizerunkiem króla Kazimierza Wielkiego w Polsce. Na zakończenie zebrania głos zabrał prezes Eugeniusz Gołembiewski, który podsumował owocność obrad, nie omieszkał podziękować burmistrzowi Koła za gościnę w auli Ratusza Miejskiego, która jest najważniejszym miejscem dla królewskiego miasta. Zamykając XVII zebranie sprawozdawcze SKKW w imieniu burmistrza Koła dr Krzysztofa Witkowskiego zaprosił wszystkich uczestników przed Ratusz Miejski, celem upamiętnienia tego wydarzenia na wspólnej fotografii, a następnie do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza na pyszny obiad, po którym uczestnicy zebrania udali się w historyczne miejsce, jakim jest zachodni brzeg Warty, gdzie znajdują się ruiny kolskiego zamku, którego budowniczym był Kazimierz Wielki. Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z etapem prac konserwatorskich, planem wybudowania galerii widokowej, która w przyszłości będzie wykorzystana na cele turystyczne i rekreacyjne.

W drodze powrotnej do Kowlaa, członkowie SKKW na czele z prezesem Eugeniuszem Gołembiewskim odwiedzili obóz martyrologii Żydów w Chełmnie nad Nerem. Było to jedno z pierwszych miejsc masowej zagłady Żydów przez niemieckich oprawców na terenie Polski. To miejsce szczególnej pamięć o holokauście, którego doświadczyło blisko 500 mieszkańców Kowala narodowości żydowskiej. W chełmskim obozie życie straciło od 200 do 350 tysięcy żydów, około 4000 - 5000 tysięcy Polaków, Cyganów i jeńców radzieckich, a także około 82 dzieci z czeskiej wsi Lidice. Pod ścianą Pamięci Żydów Pomordowanych W Chełmie w latach 1941 – 1945 Eugeniusz Gołembiewski - prezes SKKW, a zarazem burmistrz Kowala w imieniu samorządu, mieszkańców Miasta Kowal oraz członków Stowarzyszenia zapalił znicz pamięci, na którym widniał herb Kowala i logo SKKW. Po kolejnej lekcji historii wszyscy cali i zdrowi wrócili do swoich miejsc zamieszkania.

