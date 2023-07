Inauguracja Europejskiego Korpusu Radnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Zdjęcia

W sumie w skład korpusu weszło 57 radnych miast, gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego. Kadencja rady zakończy się w przyszłym roku wraz z zakończeniem kadencji samorządów. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki, nowe gremium Korpusu Radnych będzie wsparciem samorządu województwa w działaniach i projektach na forum europejskim. To kolejna inicjatywa w ramach Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oparty na rozwiązaniu podpatrzonym we francuskiej Normandii.

Marszałek województwa liczy, że radni będą nie tylko informować o lokalnych potrzebach, ale przede wszystkim promować własne rozwiązania i edukować się w zakresie korzystania z funduszy europejskich. Będzie to także platforma współpracy, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem unijnego wsparcia rozwojowego. Jak podkreślił marszałek Piotr Całbecki, w naszym województwie żyje 2 150 000 tysięcy mieszkańców, są 144 gminy oraz 24 powiaty, w tym 5 na prawach grodzkich, więc jest dla kogo podjąć się nowego zadania. Nowo utworzony Europejski Korpus Radnych to według marszałka świetne narzędzie do tego, by w ramach zainteresowań poszczególnych samorządów lokalnych i poszczególnych radnych, można było zapoznać się z najlepszymi praktykami w politykach lokalnych, stosowanych we Włoszech, Szwecji czy Hiszpanii.