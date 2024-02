Wanda Helena Wiśniewska i Henryka Mikołajczewska skończyły sto lat. Otrzymały medale. Zdjęcia

Nestorki z Kujawsko-Pomorskiego uhonorowane medalem marszałka

Wanda Helena Wiśniewska i Henryka Mikołajczewska świętowały w 2024 roku swoje setne urodziny i dołączyły do grona osób uhonorowanych Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Z nestorkami spotkali się członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść.

– Nie można budować przyszłości bez wiedzy o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. A nasze korzenie to korzenie naszych rodziców, dziadków, pradziadków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Helena Wiśniewska z powiatu radziejowskiego świętowała setne urodziny

- Mieszkańcy Dębów w gminie Dobre (powiat radziejowski) jeszcze niedawno mijali panią Helenę jeżdżącą na rowerze po okolicznych drogach. To aktywna i pracowita kobieta. W młodości asystowała przy odbieraniu porodów, później pracowała w piekarni, aż do emerytury – informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Ojciec pani Heleny wyruszył do pracy do Francji, tam ślad po nim zaginął. Pani Helena ma dwie młodsze siostry, pomagała mamie w wychowywaniu ich. W czasie wojny pracowała u niemieckich gospodarzy, a po wojnie zatrudniła się w ośrodku zdrowia w Dobrym (powiat radziejowski), uczestniczyła przy odbieraniu porodów, następnie pracowała w piekarni. Należała do związku emerytów i rencistów, lubiła z przyjaciółmi jeździć na wycieczki. Miała córkę Jadwigę. Doczekała się dwojga wnucząt i dwojga prawnucząt.