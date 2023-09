Wanda Nowak z Włocławka skończyła 100 lat. Zdjęcia

Historie najstarszych mieszkańców naszego regionu są dla nas nieocenionym źródłem wiedzy. Do grona osób uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dołączyła Wanda Nowak z Włocławka, której odznaczenie wręczyła członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Wanda Nowak, urodziła się 20 sierpnia 1923 roku w Lubaniu w powiecie włocławskim. Jest jednym z trojga dzieci Franciszka i Władysławy Piernikowskich. Ojciec jubilatki był szewcem, przez całe swoje życie zawodowe zajmował się szyciem i naprawą obuwia.

Rodzina Piernikowskich przeprowadziła się do Włocławka w 1935 roku. Do czasu wybuchu wojny pani Wanda uczyła się w szkole podstawowej, następnie została skierowana na roboty przymusowe do Niemiec, z których wróciła dopiero w 1945 roku. Szkoliła się w kierunku krawieckim. Nestorka wyszła za mąż za Jana Nowaka, w 1943 roku.