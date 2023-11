Potańcówka z okazji Dnia Seniora w Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Światowy Dzień Seniora to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do seniorów, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.

Z okazji święta seniorów we wtorek, 14 listopada 2023 roku Centrum Wsparcia Społecznego znajdujące się przy ul. Piekarskiej 25 zaprosiło włocławskich seniorów na potańcówkę. Chętnych do wspólnej zabawy przy muzyce na żywo, którą zapewnił zespół Kris Quartet, nie brakowało. Uczestnicy ubrani w biało-czarne stroje, preferowane były kropki oraz paski, tłumnie przybyli na to wydarzenie.