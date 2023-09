Pierwszy włocławski przegląd akordeonowy "Harmonia" w Centrum Wsparcia Społecznego. Zdjęcia, wideo

- Pierwszy włocławski przegląd muzyki akordeonowej nie jest trybem konkursowym. Postawiliśmy sobie za zadanie aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez integrację, wspólna zabawę, uczestnictwo w tak niezwykłym wydarzeniu, ale także chcieliśmy promować muzykę akordeonową. Wielu miłośników muzyki akordeonowej, wielu miłośników akordeonu trafiło dziś do Centrum Wsparcia Społecznego. Myślę, że osiągnęliśmy sukces, którego wymiarem jest liczba osób, która przyszła posłuchać muzyki. Sukcesem jest też to, że akordeoniści zgłosili się do nas aby zupełnie nieodpłatnie pograć nam w to piątkowe popołudnie. - mówiła Lidia Lewandowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejska 19 we Włocławku - dodając, że ma nadzieję iż przegląd na stałe wpisze się do kalendarza imprez w Centrum Wsparcia Społecznego.