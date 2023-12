Tyle osób w Kujawsko-Pomorskiem używa bransoletek życia. Korzystają też mieszkańcy Włocławka. Zdjęcia

Bransoletki życia dają starszym samotnym osobom poczucie bezpieczeństwa

Bransoletki życia są formą wsparcia opiekuńczego skierowaną do starszych, niesamodzielnych osób, które mieszkają samotnie. Dają im poczucie bezpieczeństwa i ratują w sytuacjach zagrożenia. System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników i odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych (informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach), mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, udzielającym pomocy w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

Tyle osób w Kujawsko-Pomorskiem korzysta z bransoletek życia

Obecnie w „bransoletki życia” wyposażone są 2803 osoby mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim , natomiast łącznie od 2021 do 31 października 2023 roku z usługi teleopieki skorzystało 3798 osób.

Z programu teleopieki domowej korzystają także włocławianie

W 2021 roku bransoletki życia otrzymało 161 mieszkańców Włocławka. Do pierwszych osób trafiły one w październiku 2021 roku. Do programu przystąpiły także trzy gminy w powiecie włocławskim: gmina Fabianki, gmina Włocławek, gmina Izbica Kujawska.