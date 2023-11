Senioralia ze Stowarzyszeniem „Starówka” w Śródmieście Cafe we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Zapraszamy wszystkich seniorów do aktywnego spędzania czasu. Zachcamy by nie siedzieli przed telewizorami, tylko wychodzili do ludzi. To jest najlepsze, co może być dla takich osób ja my. Wspólne spotkania i integracja jest najlepszą formą spędzania czasu - dodała Grażyna Pawłowska, Prezes Stowarzyszenia „Starówka”.