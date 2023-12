Włocławski MOPR przygotował 80 świątecznych paczek dla Seniorów. Zdjęcia, wideo

- W paczkach znajdują się podstawowe produkty żywnościowe m.in. kasza, ryż, herbata, kawa, puszki z pasztetem, makrelą, mamy też olej, makaron, kapsułki do prania, płyn do mycia i do kąpieli. Nie mogło zabraknąć słodkości, są delicje, czekoladę oraz torcik. Wartość takiej paczki to około 250 zł - dodała Monika Michalak, kierownik Sekcji Strategii, Programów i Sprawozdawczości w MOPR we Włocławku.