Wspólne ubieranie choinki 2023 przy Świetlicy „Zachęta” we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Przy Świetlicy "Zachęta" jak co roku wspólnie ubieramy choinkę. Oprócz nas, czyli dzieci ze świetlicy, w tym przedsięwzięciu biorą udział seniorzy, okoliczne szkoły i mieszkańcy. Jest to inicjatywa, która odbywa się u nas co roku. Co roku ta choinka jest niestety coraz większa i co roku mamy coraz większy problem, by powiesić te piękne ozdoby, które przygotowały dzieci, szkoły i seniorzy, ale staramy się - mówiła Anna Gerc-Gruszczyńska, kierownik Świetlicy "Zachęta" we Włocławku.