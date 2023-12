Niezwykły spektakl uczniów ZS nr 3 w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to nasze największe święto w całym roku szkolnym. Co prawda święto przypada na 3 grudnia, ale my obchodziliśmy je w szkole pierwszego, a dziś dla włocławian, dla rodziców, dla uczniów, dla zaproszonych o gości obchodziliśmy je w teatrze - mówiła Ewa Fol, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku. - Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób i nie tylko włocławian, po to, aby mówić głośno o niepełnosprawności. Żeby pokazać, że uczniowie z niepełnosprawnościami też mają talenty. Występowali dzisiaj bardzo licznie i nie są inni.