Dzień Pracownika Socjalnego 2023 we Włocławku - podziękowania od prezydenta. Zdjęcia

- To jest dzień pracownika pomocy społecznej, to jest też czas szczególnych podsumowań, ale przede wszystkim podziękowań, bo mam świadomość, w jakiej sferze państwo pracują i za co odpowiadają - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - To kwestia pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują, od państwa, bądź też od samorządu terytorialnego. To jest też nasze zadanie. My to zadanie staramy się wypełniać jak najlepiej. To jest też moment szczególny, bo też czekamy na decyzję, w jakim kierunku ta pomoc będzie zmierzać. Za chwilę dokona się zmiana rządu i w jakimś sensie ta polityka zostanie przeorientowana, a co za tym idzie, staną przed nami kolejne wielkie wyzwania. Dlatego dziś tu jesteśmy, by na państwa ręce złożyć serdeczne podziękowania. Wiemy, że to jest praca, ale to jest przede wszystkim misja. Z własnego doświadczenia wiem, że trudno się odciąć od pracy i później normalnie funkcjonować w życiu rodzinnym. Bardzo często to, czym się zajmujemy, te problemy, z którymi się spotykamy, odbijają się później na naszym życiu pozazawodowym.